Očima Saši Mitrofanova: Ruský exodus po sto letech

„Proč bych se měl stydět za to, že jsem Rus?“ říká N podrážděně. „Copak se mám stydět za to, že mám ruce a nohy?“ A vedle toho: „Mluvíme o studu a o tom, že je hrozně těžké zformulovat, za co se tolik stydíme. Za léta svého podělaného sluníčkářství, říká N.“

A tento citát shrnuje hlavní pocit nové ruské emigrace: „Všemi rozhovory prostupuje jedno téma: Je co dělat a je možné to dělat donekonečna. Učit se místní jazyk, poslouchat přednášky, přednášet, navštěvovat kursy, pořádat kursy, zabydlovat se v bytě, komunikovat spolu, podporovat se navzájem na síti a mimo ni a tak dál. Jenže uvnitř máme hrůzu. Co to děláme? Proč to děláme? K čemu to je? Co s námi bude?“