V pondělí 22. listopadu dopoledne byl zakázán vstup do MHD v hlavním městě Kazani více než 500 cestujícím bez covid certifikátů v podobě QR kódů. V metru vypukl skandál, když cestující napadla kontrolory poté, co jí neuznali potvrzení pouze o první dávce. Tramvaje dlouho stály, protože jednu z nich zablokoval muž, který odmítal ukázat jakýkoli doklad.

V autobuse, který jezdí na lince 43, cestující zlomil nos průvodčí, která po něm chtěla certifikát. V autobuse na lince 31 odpověděl cestující na žádost o předložení QR kódu ranou do tváře průvodčí a pak jí stříkl do očí pepřový sprej.

Lidem, kteří si to myslí, bych doporučil nový film U Petrovových řádí chřipka. Natočil ho ruský režisér se světovým jménem Kirill Serebrennikov, který žije v Rusku, nikoli v emigraci, podle románu jiného Rusa žijícího v Rusku, Alexeje Salnikova. Žádní rusofobové.

Ostatně to byla jedna z posledních ruských bílých vran, brilantní publicista Michail Fišman, který v minulých dnech napsal: „Nejen občané Ruské federace, kteří se špatně chovali za života, se po smrti zase dostanou do Ruské federace. Ale samotná Ruská federace se po smrti dostane do SSSR.“