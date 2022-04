Očima Saši Mitrofanova: Rusko se rozlomilo na dvě nestejné části

Ruská spisovatelka Ludmila Ulická, jejíž knihy vyšly i v češtině, je momentálně jako většina představitelů ruské inteligence mimo hranice své země. Někdo odjel do Istanbulu a pak dál, někdo do baltských zemí, jiní do Polska, Gruzie či Arménie. Ulická zakotvila v Berlíně.