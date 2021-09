Očima Saši Mitrofanova: Ruská demokratická opozice ztratila jakýkoli vliv

Kdyby se sečetl čas všech videí, na kterých byly zaznamenány otevřené podvody a falšování ve volebních místnostech, trval by takový film nejméně hodinu. Stížností na drzost Kremlu jsou plné sociální sítě, a dokonce řada místních novin. Ale žádné protesty se nekonají.

Je sice pravda, že několik předních politologů zveřejnilo otevřený dopis, v němž poukazují na to, že Ústřední volební komise znemožnila práci s výsledky, protože přestala poskytovat excelové tabulky a údaje ve formátu HTML zakódovala. Akademici varují, že toto chování úřadů „může být vyloženo světovou vědeckou veřejností výlučně jako snaha skrýt stopy falzifikací“. Je to ale plácnutí do vody.