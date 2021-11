Očima Saši Mitrofanova: Putinovi je líto dětí. Ale cizích

Putin přiznal, že Rusko záměrně udržuje Západ v napětí. K tomu poznamenal: „Je nutné, aby v tomto stavu setrvali (na Západě) co nejdéle, aby je nenapadlo vyvolat na našich západních hranicích nějaký konflikt.“ Zároveň mluvil o tom, že Rusko má chtít po Západu blíže neurčené záruky ruské bezpečnosti.

To znělo v době, kdy na bělorusko-polské hranici pokračoval konflikt vyprovokovaný běloruským diktátorem Aljaksandrem Lukašenkou jako prodlouženou rukou Kremlu. Putin se o tom ve svém projevu zmínil a obvinil Západ, že konflikt zneužívá k nátlaku na Minsk a přitom zapomíná na své humanitární závazky.

Ve středu se k této situaci vyjádřil také ruský publicista Alexandr Něvzorov, který řekl: „Žijeme v takové době a v takové zemi, že každý z nás se může ocitnout ve špinavém vybuzeném davu uprchlíků s naprosto vybitým mobilem, s omrzlýma nohama a rukama, s covidem, v horečce, se řvoucími dětmi a budeme klečet před evropskými pohraničníky, aby nás pustili kamkoliv. Protože z Ruska, kdyby k něčemu došlo, bude obrovský řízek, a není jediný důvod předpokládat, že zrovna nás nikdy nepostihne stejný osud. Zkuste mi ukázat jediného člověka, který si troufne předpovědět, co se stane se zemí za pár let jako důsledek toho, co s ní provádějí dnes.“