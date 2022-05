Očima Saši Mitrofanova: Protiputinští Rusové hledají kudy dál

Dále spisovatel tvrdí, že kultura je to jediné, co v Rusku existuje kromě imperialismu: „Právě ona byla vždy na straně lidu a proti státní moci. Na straně osvěty a spravedlnosti, proti oblbování a utiskování. Je živější než všichni živí a není možné ji zakázat.“ Připomíná to sovětské učebnice, které byly psány stejným jazykem. Výraz „živější než všichni živí“, což je citát z Majakovského poemy Vladimír Iljič Lenin, byl používán jako stálá charakteristika tohoto vůdce.