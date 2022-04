Očima Saši Mitrofanova: Nevesely truchlivy jsou ty ruské kraje

Tři ruští intelektuálové, kteří zastupují zcela odlišný vztah k realitě, a které ocituji, už v Rusku nejsou, bylo by to pro ně nebezpečné. O budoucnosti země, v níž se narodili, ale přemýšlejí dál. Viktor Šenderovič řekl: „Před Ruskem jsou tři cesty: evoluce, revoluce a degradace. Nic dalšího neexistuje a není možné nic jiného vymyslet.“ A dodal: „Proč se někdo diví tomu, co se odehrálo v Buči? Vždyť je to tradice. Jde o obludné, krvavé impérium, pro které je lidský život pouhé smetí, v lepším případě je to stavební materiál, ale jinak je to jen lejno na cestě.“