Ve čtvrtek zaznělo, že se NATO musí zavázat, že se nebude rozšiřovat na východ. Pokud to odmítne, nechává si Ruská federace právo na příslušnou odvetu. Prohlásil to sovětský ministr zahraničí Andrej Gromyko, přezdívaný Mister No, na povel sovětského vůdce Leonida Brežněva? Ne, řekl to ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov na povel prezidenta Vladimira Putina.

V samotném Rusku je to také stále podobnější období sovětských represí proti všem, kdo si dovolí mít jiný názor než vedení. Teď rozjel Kreml kampaň proti populárním ruským rapperům. Publicista Konstantin Eggert k tomu napsal: „Navalnyj sedí, jeho tým je v emigraci, nezávislá média jsou zničena nebo zkrocena, obhájci lidských práv jsou hromadně označeni za cizí agenty. Ale na druhou stranu, co mají teď silovici dělat, přijít do Kremlu a nahlásit, že už nemáme vnitřní nepřátele? To je absolutně nemožné. Jak by kradli ze státního a dostávali nové hodnosti, kdyby podvratní živlové došli? Musí proto rozšiřovat okruh podezřelých, aby ještě víc rozprostřeli státní kontrolu společnosti.“