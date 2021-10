Očima Saši Mitrofanova: Kreml dál drtí všechny známky nesouhlasu

To se ale nestalo překážkou pro dvě skupiny, aby označily online hlasování v Moskvě za hlavní ránu do zad a Venediktova za zločince, který patří do vězení. První skupina jsou lidé Alexeje Navalného, druhou tvoří komunisté, které Navalnyj z trestanecké kolonie významně podpořil. Venediktov odrazil útok slovy, že lidé, kteří z tohoto důvodu volili KSRF, podpořili stalinské bandity, žerou lejna a pak je plivou na něj.