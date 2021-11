Letos se před výročím událostí 17. listopadu 1989 diskutuje mimo jiné o tom, jestli to už není jenom svátek pro boomery. To je nové slovo, dříve se tomu říkalo staří páprdové. Dokazuje to, jak byly události 17. listopadu užitečné. Předtím se totiž nic takového odehrát nemohlo.