Je půlka února 1948. No ano, provokuju. Ale jen trochu. Pojďme uvažovat. Co se stalo v únoru 1948? Z demokracie, jakkoli nedokonalé mezi roky 1945 a 1948, se stala totalita. Co k tomu vedlo? Zemi začala řídit jako svou partajní buňku strana, která byla rezidenturou Sovětského svazu a opírala se o jeho vojenskou sílu. „Buržoazní elementy“ vyčistila nová moc rychle a za vydatné pomoci „obyčejných slušných občanů“.