Tolstoj nejspíše bude shora pochválen, protože Putin ve čtvrtek mluvil o Ukrajině jako o zemi, v níž nesmí lid vyjádřit své tužby a zvolit politiky, které si přeje. Zároveň obvinil vedoucí představitele Ukrajiny z neplnění jejich předvolebních slibů, protože na ně podle něho tlačí nacionalistická menšina. Prezident uvedl, že Ukrajina sice není členem NATO, ale NATO je tam podle něj přítomno, z čehož Putin usoudil, že jde o hrozbu pro Rusko. Zítra se objeví rakety NATO u Charkova, co s tím budeme dělat? My tam přece nelezeme, to oni nám strkají svoje rakety pod nos! rozčiloval se Putin.