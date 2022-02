Očima Saši Mitrofanova: Generál ostře zkritizoval Putina. Jako nacionalista a antisemita

Osmasedmdesátiletý Leonid Ivašov býval do roku 2002 vysoce postaveným funkcionářem ruské armády, posléze byl propuštěn a hořkost spojená s tímto vývojem je v jeho projevech přítomna dodnes. Dopis adresovaný Putinovi sice obsahuje kritiku agresivity současné hlavy státu vůči Ukrajině, ale Ivašovovi jde především o to, aby znovu zdůraznil, proč je Putinův režim podle něj špatný a vede Rusko do záhuby.