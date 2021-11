Očima Saši Mitrofanova: Co provádí Putinův režim Navalnému v ruském koncentráku

Před přivezením Navalného do kolonie v ní byl vytvořen speciální oddíl, do něhož byl zařazen. Kromě dvou cizinců, Palestince a Ázerbájdžánce, kteří se nespikli s bachaři, zbytek tvořili buď spolupracovníci administrace z řad vězňů, anebo páriové, kteří museli splnit všechno, co jim kdokoli nadřízený řekne. Ázerbájdžánec Nariman Osmanov, kterého pak Rusko vyhostilo a který z obav před Putinovými tajnými odjel do Gruzie, byl tím člověkem, který kontaktoval Dožď a vypovídal na kameru otevřeně.