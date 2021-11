Minulý týden jsme s rodinou strávili na dynamické dovolené. Z Česka do Belgie, na skok do Francie, pak Nizozemsko, Německo a zpět do Česka. Všude se žilo naplno. Aplikaci Tečka jsme sice museli ukazovat nesčetněkrát při vstupu do veřejných budov, hotelů, restaurací, památek, muzeí a na fotbalový zápas. To ale dělali úplně všichni.