Na první pohled nic složitého, ale stejně se bourá. Jak lépe spolupracovat v křižovatkách

Učí se to už v autoškolách, přesto to na silnicích vypadá, jako by o tom řidiči v životě neslyšeli - jak jet v křižovatce, ve které nejsme sami. Okružní i klasické, tzv. stykové. A když se do toho ještě začnou plést jízdní pruhy, o „zábavu“ může být hezky postaráno.