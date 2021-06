Prochází tím každá novopečená maminka: do kdy kojit? Je ostuda být na umělém mléku? A jak potom začít s příkrmy? Co když mám doma nejedlíka, který na většinu jídla reaguje “ble ble”? S tipy, jak na dětský mlsný jazýček a jak do něj propašovat i něco zdravého, přicházejí v novém díle Pandemických matek Terka s Luckou.