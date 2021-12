Kde se vidíte za rok? To je jedno, hlavně aby bylo dítě ve školce

Rok 2022 je za dveřmi a s ním přichází 22 otázek od vás posluchačů, které Lucka s Terkou zodpovídají. Jaké byly pro ně nejsilnější momenty uplynulého roku? V čem se jako matky posunuly a s čím stále bojují? Jakou radu by daly svému o rok mladšímu já? Co vlastně každá z nich dělala před mateřskou dovolenou a jaké jsou jejich plány do budoucna?