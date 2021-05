Jen drobnosti stačí k tomu, aby se všem lépe parkovalo

Angličan zaparkoval na každém místě u supermarketu. Trvalo to šest let

Angličan zaparkoval na každém místě u supermarketu. Trvalo to šest let AutoMoto

Ano, couvací čidla, kamery a radary okolo parkování zásadně pomáhají, ale troufnu si říci, že většina aut takhle dobře vybavená není, protože jsou prostě stará. A že by měl vždy dávat větší pozor ten, kdo má lepší rozhled, a všichni by měli dbát na zásadu „Když nevidím řidiče, nejspíš nevidí ani on mě”.

Co s nepřehlednými zatáčkami na cestách tak úzkými, že se dvě auta nevyhnou? Co s vjezdy do dvorů, když je třeba se „zlomit” s dlouhým autem či přívěsem? Jak obecně okolo parkovacích a podobných manévrů vnést do jízdy autem víc pohody a klidu? To vše se dozvíte v pátém dílu podcastu Po asfaltu, a to nejen pohledem mým, převážně z českých silnic, ale i pohledem rodilého Maročana, který autem sjezdil celou Evropu předtím, než se usadil v Čechách.