Do Vánoc ještě nějaký čas zbývá, ale mnohé maminky už teď přemýšlejí o vhodných vánočních dárcích pro své děti. Co ale koupit batolatům? Má smysl utrácet za drahé dárky, když je dítěti rok a půl? A má vůbec smysl je balit? O tipech na dárky do 500 Kč, do 1000 Kč a nad 1000 Kč se v novém díle podcastu Pandemické matky sobě baví Lucka a Terka.