Děti přilepené k obrazovkám ji děsí. Tak vymyslela hry, které ocení i zaneprádnění rodiče

Jana je maminkou dvou kluků. Právě ti ji inspirovali k vymýšlení her, které by je zabavily, rozvíjely a zároveň je dostaly od obrazovek. Sama v dětství milovala tábory a celotáborové hry, a tak přišla s nápadem vytvořit celoroční hru pro děti. Na té stále pracuje, mezitím už ale stačila vydat hry týdenní, víkendové, domácí únikovky, denní i noční bojovky, hledačky pokladů nebo třeba tématické dětské party.

Příběhy a témata her má Jana v nabídce různé, vybírá je dle toho, co ji zrovna cvrnkne do nosu. Podívat se v nich dá do mnoha různých zemí, ale třeba i do vesmíru nebo do světa čar a kouzel. Nechybí v nich nikdy pracně nastudované zajímavosti a detaily, které děti v rámci dobrodružství nenásilnou formou vstřebávají.