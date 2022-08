Aki Votrubová: K sítím mám teď trochu odstup a jsem opatrnější, co sdílím

Čerstvá maminka Aki dorazila na rozhovor s dvouměsíční dcerou, která celé natáčení spokojeně prospala u kojení. Maličká Luna přišla na svět předčasně, stejně tak její početí provázelo dlouhé snažení a pár dramatických chvil. O to víc si Aki uvědomuje, jaké štěstí mají, že se jí s partnerem dočkali. Péči o malou si oba rodiče moc užívají.

Na mateřství Aki nejvíce zaskočilo kojení, jaká je to citlivá a krásná věc. Dopředu ani nevěděla, jestli kojit chce, ale hned po porodu měla zcela jasno, že ano. V rámci světového týdne kojení, který minulý týden proběhl, se na svém profilu snažila podpořit i ty maminky, které kojit z nějakého důvodu nemohou.

Na sítích je dle ní mnoho lidí, co nemají žádnou sebereflexi, proto si člověk musí sám třídit své sledující a filtrovat si, co čte. V rozhovoru přizná, že s Instagramem má z poslední doby jednu negativní zkušenost, od které si více hlídá, co sdílí.