Výhled počasí: Deště ještě přibude, bundy neodložíme

Teploty by se měly v příštích čtyřech týdnech zvyšovat, přesto bude období od 17. května do 13. června v Česku teplotně podprůměrné. Co se týče srážek, bude období naopak slabě nadprůměrné, uvedl ve svém měsíčním výhledu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).