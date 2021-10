Víkend bude slunečný, rána již ale mnohde mrazivá

Nadcházející víkend bude ve znamení malé oblačnosti a teplot do 15 °C. Rána by již měla být chladná, a lze proto očekávat četné přízemní mrazíky. Ty i další pokles teplot lze podle meteoroložky Dagmar Honsové čekat příští týden, kdy by již na vrcholech hor mělo sněžit.