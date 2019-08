Vedra vrcholí, bude až 33 stupňů, upozornili meteorologové

Nejtepleji bude o víkendu na jihu Moravy a v Polabí. V neděli dorazí bouřky - do Čech už odpoledne či večer, na Moravu a do Slezska večer nebo v noci. Ojediněle při nich může napršet kolem 40 milimetrů vody. „Bouřky budou postupně přecházet do trvalejších srážek ve východní polovině území,” upozornil ČHMÚ.