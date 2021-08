Vedra nebudou ani ve druhé půlce prázdnin

Druhá polovina prázdnin nezačala vysokými teplotami a žádná vedra se nečekají ani ve zbytku srpna. Plyne to z dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejtepleji by mělo být tento týden, v jehož závěru se rtuť teploměru dostane až na 29 stupňů. Další týdny by mělo být už jen chladněji.