Vedra nebudou ani v červnu

Podobné to bude i další týden od 7. června do 13. června .

Třetí týden od 14. do 20. června by teploty měly spíše klesnout. Přes den bude v průměru nejvýše 21 stupňů, v noci kolem 10 stupňů.

Co se srážek týče, půjde o období průměrné až nadprůměrné. Nejvíce by mělo pršet v týdnu od 4. do 13. června. To by mohlo napršet až 28 mm srážek. V ostatních týdnech to bude kolem 20 mm. Červen bývá obecně nejdeštivějším měsícem.