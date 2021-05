V neděli dorazí do Česka pětadvacítky

Čtvrtek nabídne oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami. V průběhu dne se od jihozápadu zatáhne a srážky budou četnější. Teploty by se měly dostat na 10 až 14 °C.

Velká oblačnost bude převládat v pátek , kdy by mělo být zataženo až oblačno, na většině území s deštěm či přeháňkami. Ráno teploty klesnou na 8 až 4 °C, přes den vystoupají na 9 až 13 °C. Tepleji, až 15 °C, může být na jihu Moravy.

„Charakter počasí se změní o víkendu, kdy do Česka začne proudit teplý vzduch od jihozápadu, postupně od jihu, a to kolem tlakové výše, která bude postupovat z alpských oblastí do Evropy východní a zaručovat nám tak bude slunečné počasí,” nastínila Honsová předpověď na víkendové dny.