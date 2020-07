V červenci žádné tropy nečekejte

V týdnu od 6. do 12. července by mělo být polojasno a denní teploty se budou pohybovat v intervalu 23 °C až 26 °C, noční mezi 10 až 12 °C. Nemělo by příliš pršet.

V dalším týdnu, tedy od 13. do 19. července by mělo být většinou polojasno, občas déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Noční teploty 17 až 11 °C. Denní teploty 22 až 28 °C.

Podobný charakter počasí se očekává i v týdnu od 20. do 26. 7. denní teploty by mohly vystoupat až k 29 °C, noční potom mezi 10 až 14 °C.

Během třetí červencové dekády se podle meteorologů mírně ochladí a nižší teploty se udrží až do začátku srpna. V této době by také mělo více pršet.

Celkově období od 6. července do 2. srpna jako celek by mělo skončit teplotně v normálu. Vysoké až extrémní srážkové úhrny z června by se už v červenci neměly opakovat. V prvních dvou předpovědních týdnech by se úhrn srážek měl pohybovat většinou pod dlouhodobým normálem. Celkově bude období od 6. července do konce července srážkově podnormální, popřípadě na spodní hranici dlouhodobého srážkového normálu.