Teplý konec listopadu rázně utne víkendové ochlazení

„Máme před sebou nejteplejší poslední listopadový týden za posledních 10 let, kdy maxima stoupala i přes 10 stupňů. Na svatou Kateřinu tehdy bylo 14,6 stupně. Na to tentokrát nedosáhneme, nicméně až do pátku očekáváme teplé jihozápadní proudění,“ uvedla Honsová.