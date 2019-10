Teplotní rekordy postupně zadusí inverze

Tam, kde se oblačnost protrhá si ale lidé podle ní budou moci užít podzimního listí krásně zbarveného do červena. Sluneční svit a vysoké teploty totiž v listech vytváří červené pigmenty antokyany. Kdyby mrzlo, vytvářely by se v listech karotenoidy, které by listí zbarvily do žluta. „Vzhledem k tomu, že nás ale čeká suchý týden beze srážek, bude listí rychle opadávat, byť nebude moc foukat,“ doplnila meteoroložka.