Teplo bude až do poloviny září

Teploty lehce nad průměrem by podle dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) měly vydržet v následujících čtyřech týdnech. Co se srážek týče, příští týden by mělo pršet dost, v těch dalších pak průměrně až lehce nadprůměrně.