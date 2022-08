Srpen bude horký a slunečný, slibují meteorologové

Srpen bude teplotně nadprůměrný, slibují meteorologové ve svém měsíčním výhledu. Rtuť teploměru by se měla vyšplhat až na hodnoty přesahující 30 stupňů Celsia. Nejteplejší dny by měly být hned na počátku měsíce, v týdnu od 1. do 7. srpna. Následující dny bude panovat horké počasí, ale teploty by se měly lehce klesnout, uvádí český hydrometeorologický ústav.