Srážek bude do konce listopadu spíš méně

Počasí bez velkých teplotních výkyvů přetrvává na našem území od poloviny října a podle meteorologů bude pokračovat až do první prosincové dekády.

Zveřejněný výhled se týká období čtyř týdnů od 15. listopadu do 12. prosince, kdy by se průměrné týdenní teploty měly pohybovat kolem normálu.

„V prvním předpovědním týdnu (od 15. do 21. listopadu) se průměrná týdenní minima budou pohybovat kolem 2 stupňů Celsia a maxima kolem 8 stupňů. Během období teploty budou klesat a v posledním týdnu se průměrná hodnota minima bude pohybovat kolem -2 stupňů, hodnota maxima pak kolem 4 stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ.

Co se srážek týká, měl by se proměnlivý ráz počasí z posledních týdnů ustálit.

„Do konce listopadu se očekává méně srážek, než je obvyklé, a v první prosincové dekádě srážky budou odpovídat dlouhodobému normálu. Celkově se očekává, že období nastávajících čtyř týdnů od 15. listopadu do 12. prosince bude srážkově normální až slabě podnormální,“ doplnili meteorologové.

I tak by měli lidé s deštěm počítat. Slabý, občasný nebo ojedinělý déšť předpovídají meteorologové od středy až do konce týdne na všechny dny s výjimkou soboty. Sobota by také měla být nejteplejším dnem, bude až 12 stupňů Celsia, vyplývá z týdenní předpovědi.