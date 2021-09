S koncem týdne se ochladí a počasí nakročí do podzimu

Chladné severozápadní proudění srazí v příští týden oproti nynějšku odpolední maxima až o 10 °C. Studená by již měla být i rána a počasí nakročí svým charakterem do podzimu. Novinkám to řekla meteoroložka Dagmar Honsová.