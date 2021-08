První den školy radši ještě s deštníkem. Pak začne babí léto

První den školy se ještě na řadě míst bude hodit deštník, postupně už by mělo ale srážek ubývat a do konce týdne se bude oteplovat. Po zbytek měsíce by se i přes pozvolné ochlazování měla odpolední maxima pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. Plyne to z aktuální předpovědi a dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).