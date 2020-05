Pršet bude na čarodějnice i na První máj

„Vlhký a chladný vzduch od západu bude na naše území proudit od čtvrtka až do úvodu příštího týdne. Můžeme se těšit na četné přeháňky, déšť a objevit se mohou i bouřky,” konstatovala Honsová

Ve čtvrtek se ráno setkáme s mlhami. Zpočátku bude polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a večer je třeba počítat s deštěm. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až v druhé polovině noci na pátek. Teploty vystoupají na 14 až 18, na východě až na 20 stupňů Celsia.

Méně oblačnosti by mělo být v pondělí, kdy bude převládat oblačno až polojasno a s ranními teplotami mezi 8 a 4 stupni a odpoledními maximy od 16 do 20 stupňů. Srážky ve formě přeháněk a deště by se již měly objevovat pouze místy.