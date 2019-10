Nadprůměrné teploty ještě vydrží

Zveřejněný výhled se týká období 14. října do 11. listopadu. Celkově budou teploty v tomto období nad normálem, což platí zejména pro říjen.

Příští týden se teploty opakovaně dostanou nad 20 stupňů. Průměr maximálních teplot by se měl pohybovat kolem 17 stupňů Celsia, průměr minimálních teplot kolem 8 stupňů. V dalších týdnech budou průměrné teploty postupně klesat, v listopadu už bude průměr maximálních teplot jen kolem 10 stupňů, průměr minimálních dva stupně nad nulou.

Co se srážek týká, v prvních dvou týdnech nevybočí z normálu, přičemž celkové úhrny by neměly překročit 10 mm v jednotlivých týdnech. „O něco více srážek se očekává na přelomu října a listopadu. Poslední předpovědní týden by měl být relativně suchy,“ dodali meteorologové.