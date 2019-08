Na víkend se přechodně oteplí

Výhled do poloviny příštího týdne prozatím slibuje převládající oblačné počasí. Přechodně může být i polojasno a místy se mohou objevovat přeháňky. Teploty v Čechách se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni, na východě bude tepleji. V pondělí a úterý bude do 28, ve středu do 26 stupňů.