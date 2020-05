Na letní teploty si musíme počkat

Ve čtvrtek počasí ovlivní okluzní fronta, takže bude zatažená obloha a od západu přijdou i dešťové srážky. Nejvyšší teploty vystoupají nejčastěji na 14 až 18 stupňů, ale v oblasti Českomoravské vrchoviny to bude pouze kolem 9 stupňů.

„ V pátek se obnoví studené severní proudění. Ráno teploty klesnou na 8 až 4 stupně, přes den, kdy bude převážně polojasno až oblačno, se dostanou na 15 až 19, přičemž tepleji bude v Čechách,” shrnula Honsová s tím, že místy by se měly vyskytovat přeháňky, a to především v horských oblastech a na Moravě a ve Slezsku.

Od úterý by se mělo díky proudění od jihozápadu oteplit a ačkoliv modely počítají s občasnými přeháňkami, teploty by se mohly do čtvrtka dostávat až k letním 25 stupňům.