Metr sněhu a pád teplot. Do Evropy se žene ledový arktický vzduch

Změna v charakteru počasí by měla nastat ve čtvrtek, kdy se do Evropy začne nasouvat chladný vzduch, který s sebou přinese nejen ochlazení, ale také srážky. Ty budou zpočátku dešťové, ale vydatné. Na některých místech Německa a Rakouska by mohly nastat dokonce lokální záplavy, varují meteorologové.

Sněžit by mělo začít od pátku. První sněhové vločky se objeví nejprve ve vyšších polohách, postupně se hranice sněžení bude snižovat. V noci na sobotu by už mělo sněžit v polohách kolem 900 metrů nad mořem. V Alpách by mohlo během 48 hodin napadnout dokonce 100 centimetrů sněhu. Většinou se ale sněhová nadílka bude pohybovat na úrovni 30 až 50 centimetrů.

Lidé by se měli připravit na prudký pád teplot. Místo dosavadních letních hodnot se budou o víkendu pohybovat kolem 10 stupňů Celsia. Vát by měl čerstvý vítr, v Alpách se budou tvořit sněhové jazyky.

V Česku pokles teplot o 15 stupňů

„Do Česka by měla studená fronta dorazit v pátek a za ní začne proudit do země arktický vzduch, který srazí teploty až o 15 stupňů. Od poloh kolem 800 metrů nad mořem bude sněžit nebo padat déšť se sněhem,“ řekla Novinkám Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress. V nižších polohách by mělo vydatně pršet.

„Tak výrazné ochlazení a sněžení na horách není v září nic výjimečného,“ připomněla Honsová.