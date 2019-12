Konec roku bude teplý, na Vánoce na sněhu zapomeňte

Období od 16. prosince do 12. ledna tak bude podle meteorologů teplotně nadprůměrné.

„Výrazně nejteplejší se očekává první předpovědní týden, v následujících týdnech by teploty měly pozvolna klesat a až ve druhé polovině předpovědního období budou pravděpodobně v rozmezí běžných hodnot pro danou roční dobu,” uvádí výhled s tím, že nadprůměrné teploty podle všeho vydrží až do konce roku.

V polovině příštího týdne by se tak nejvyšší denní teploty mohly dostávat až ke 13 stupňům, v jeho závěru zůstanou na hodnotách do 10 stupňů Celsia. Teploty by se po většinu týdne neměly dostávat pod bod mrazu ani v noci.