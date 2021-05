Hlásili déšť a u nás nic! Jak je to nyní s předpovědí srážek?

Předpověď počasí je již delší dobu více méně stejná. Chladno a deštivo. A zatím to nevypadá, že by se na tom něco mělo do konce května výrazně změnit. Řada lidí tomu přizpůsobila svůj víkendový program a výlety do přírody kvůli hlášenému dešti vzdala. Tam, kde zůstala obloha nakonec beze srážek, se pak mohl leckdo zlobit na „nepřesnou“ předpověď.