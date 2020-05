Česko o víkendu svlaží další déšť

Závěr týdne bude deštivý. Od pátku budou přes naše území přecházet frontální systémy, které v dalších dnech přinesou četné přeháňky i bouřky. Odpolední teploty by se až do poloviny příštího týdne měly pohybovat do 20 stupňů Celsia, řekla Novinkám Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.