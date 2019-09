Bouřky a přívalový déšť: Voda uvěznila auta, přetekl rybník a musela skončit opera

Výkyv v počasí, kdy po tropických dnech dorazily do Česka bouřky avizované meteorology, se dotkl nejen dopravy, ale také jedné kulturní akce. Pořadatelé museli kvůli silné bouřce ukončit rozehrané představení opery Don Giovanni, která se konala v pražské Divoké Šárce.

Do přírodního divadla se tisíce lidí přišly podívat na sólisty, orchestr, sbor a balet Národního divadla. Umělci stihli odehrát první jednání slavného díla Wolfganga Amadea Mozarta, po necelé hodině a půl ale museli organizátoři akci ukončit.

Bouřka se přehnala také přes Šumpersko, kde podle ČTK zřejmě nejvíce zasáhla obec Jedlí. Voda se tam dostala do domů a strhla automobily, zaplavila rovněž tamní továrnu. Hasiči v oblasti evidují zhruba desítku výjezdů, čerpají vodu a likvidují popadané stromy.

Podle předpovědi meteorologů se mají bouřky objevit ojediněle také v Olomouckém kraji, a to v noci na pondělí. V kraji by mělo místy pršet i v pondělí, odpoledne a večer by měly srážky ustávat.