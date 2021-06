Bouřkovou smršť přeruší fádní letní víkend

Zatímco závěr pracovního týdne bude ve znamení četných bouřek, o víkendu bychom se měli dočkat příjemných letních teplot kolem 25 °C. Bouřky by se měly objevovat pouze ojediněle. V úvodu příštího týdne budou teploty stoupat až ke 30 °C a přeháňky či bouřky by měly být četnější. Novinkám to sdělila meteoroložka Dagmar Honsová.