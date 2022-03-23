Новости с войны в Украине 23. 3. 2022

Идут ожесточенные бои за Харьков

Из сильно обстреливаемого Харькова вновь поступают сообщения о тяжелых боях. Однако украинское командование заявило, что его войска все еще удерживают свои позиции. Однако оно признало, что потеряло связь с Изюмом, который русские захватили на прошлой неделе.

В Мариуполе до сих пор остаются десятки тысяч мирных жителей

Мариуполь в настоящее время является ареной крупнейшей гуманитарной катастрофы на территории Украины. Судя по всему, в городе все еще остаются более 100 000 мирных жителей. На окраинах города уже несколько дней идут ожесточенные уличные бои с российскими войсками. Гражданские объекты постоянно подвергаются обстрелам. Во вторник украинская армия сбила два российских бомбардировщика, сообщила местная мэрия.

Российский солдат говорят изнасиловал украинскую женщину

Главный следователь Украины начал первое официальное расследование по конкретному делу об изнасиловании украинской женщины российским солдатом. Женщина родом из города Бровары на окраине Киева. "До сих пор мы слышали только предположения , это первая официальная жертва", — сообщила в своем Twitter народный депутат Украины Инна Совсун.

Польша высылает российских дипломатов

Польша высылает 45 российских дипломатов, Варшава обвиняет их в шпионаже. Они должны покинуть страну в течение пяти дней, заявил в среду представитель министерства иностранных дел

Россияне захватили колонну беженцев из Мариуполя

По словам вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук, россияне захватили эвакуационную колонну из Мариуполя в районе города Мангуш, которая направлялась по маршруту утвержденного гуманитарного коридора. "По сообщениям с места событий, они окружили машины", - цитирует вице-премьера газета The Kyiv Independent. Неясно, удалось ли бегущим людям покинуть колонну.

В районе города Мангуш в Донецкой области российские военные захватили автобус и две спасательные машины. Четверо спасателей и 11 водителей были арестованы. В настоящее время ведутся переговоры об их освобождении.

Беларусь может вскоре вступить в войну

США и НАТО считают, что Беларусь может вскоре присоединиться к войне в Украине на стороне России, и что белорусский режим уже предпринимает шаги для нападения на своего соседа, сообщило американское телевидение CNN на своем сайте.

Но, по неофициальным данным, он борется с низким моральным духом среди солдат, которые отказываются принимать участие в боевых действиях против украинцев. Уже в последние дни страна решала проблему с белорусскими противниками войны, которые повреждали железную дорогу в стране. Это серьезная проблема для России, значительная часть логистики которой основана на железнодорожном транспорте.

ЭКОНОМИКА

Швейцарцы будут контролировать попытки обойти санкции

Швейцарская прокуратура создала рабочую группу для борьбы с возможным обходом антироссийских санкций и сбора доказательств военных преступлений, связанных с российским вторжением в Украину.

Швейцария, излюбленное место российской элиты для хранения богатства, сталкивается с возросшим давлением, требующим более быстрого выявления и замораживания активов сотен россиян, включенных в санкционные списки.

Французские банки уходят из России

Французские банки Crédit Agricole и BNP Paribas уходят с российского рынка. Crédit Agricole добавил, что его приоритетом является поддержка своих 2 400 сотрудников в Украине, которые помогают обеспечивать продолжение основной банковской деятельности, несмотря на то, что "война ударила по ним в полную силу".

Компания " Nestlé" сократит свою деятельность в России

Швейцарский пищевой гигант Nestlé существенно ограничит свою деятельность в России, например, прекратит продажи брендов KitKat и Nesquik. Он будет продолжать платить людям там. В последние дни Nestlé подверглась критике со стороны западной общественности за то, что медлит с уходом с российского рынка.

Санкции для депутатов Государственной Думы

Администрация президента США Джо Байдена собирается ввести санкции в отношении более 300 депутатов Государственной Думы, нижней палаты российского парламента, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления неназванных чиновников правительства США и официальные внутренние документы.

СПОРТ

Российские и белорусские хоккеисты исключены из латвийской лиги

Руководство Федерации хоккея Латвии приняло решение отстранить всех игроков с российскими и белорусскими паспортами от участия в соревнованиях высшего уровня в связи с вторжением российских войск в Украину. Об этом пишет российский сервер championat.ru со ссылкой на информацию белорусского хоккея. Поэтому, например, белорусский нападающий Артем Аносов сейчас не играет в команде из города Лиепая. 22-летний форвард остается в составе команды, но может только тренироваться, сообщил российский сервер.