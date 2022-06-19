Новости с войны в Украине 19.6.2022

Два человека погибли в результате обстрела Россией склада горючего

Два человека погибли в результате ракетного удара российской ракеты по складу горючего в Днепропетровской области, сообщает сервер "Украинская правда" со ссылкой на губернатора области Валентина Резниченко. Около десятка других получили ранения. По данным украинских властей, объекты в городе Новомосковске в субботу были поражены тремя ракетами, позже там взорвался топливный бак.

Линия фронта не сильно изменилась

Россия и Украина в последние дни продолжают обстрелы из тяжелой артиллерии под Северодонецком, но ситуация на линии фронта особо не изменилась. Об этом сообщило сегодня британское министерство обороны в своем очередном утреннем отчете о развитии боевых действий на Украине.

Два командира «Азовстали» переведены в Россию

Двое командиров украинских военных, оборонявших мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь», доставлены в Россию для расследования. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило агентство ТАСС, согласно которому им являются заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь и командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский. Судьба сотен военных, захваченных российскими войсками в мае после нескольких месяцев осады Мариуполя, неясна, сообщает Reuters.

Война может длиться годами, считает генсек НАТО

Война России на Украине может длиться годами. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. Поэтому, по его словам, в поддержке Украины не должно быть никаких ограничений.

Два миллиона украинцев переехали в Россию

С начала войны в Россию «эвакуировано» почти два миллиона человек из районов, которым угрожали боевые действия, менее 30 тысяч за последние сутки. Об этом в субботу сообщило Минобороны России. Киев утверждает, что российские власти силой загоняют граждан Украины в Россию.