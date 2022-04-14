Новости с войны в Украине 14.4.2022

БОИ НА УКРАИНЕ

Украинские ракеты попали в корабль, который пограничники острова послали "на х..й"

Украинские ракеты попали в крейсер "Москва", флагман Черноморского флота России. Корабль получил очень серьезные повреждения, сообщил губернатор Одесской области Максим Марченко. По его словам, Москва - это корабль, экипаж которого в начале конфликта призвал украинских пограничников на острове Змеиный сдаться, а впоследствии был послан "на х...й".

"Было подтверждено, что корабль находится именно там, куда его направили наши пограничники острова Змеиный ", - написал Марченко. Информацию о серьезном повреждении российского крейсера "Москва" также подтвердило российское информационное агентство ТАСС.

Обмена соратника Путина Медведчука не будет. Он не русский, звучит из Кремля

Россия вряд ли согласится на предложение президента Украины Владимира Зеленского, который рассматривал возможность обмена арестованного пророссийского политика Виктора Медведчука на украинских граждан, находящихся в плену у российской армии. Кремль заявил, что Медведчук не является гражданином России и не знает, хочет ли он, чтобы Россия принимала участие в решении его судьбы.

ЭКОНОМИКА

Швейцария ввела те же санкции, что и Европейский Союз. Даже в отношении дочерей Путина

Швейцария одобрила последние санкции против России и Беларуси в связи с военной агрессией против Украины в соответствии с санкционными мерами Европейского Союза. Таким образом, санкции вводятся и в отношении двух дочерей президента России Владимира Путина.

Нейтральная Швейцария одобрила, среди прочего, санкции против еще 200 физических и юридических лиц, в том числе двух дочерей президента России Владимира Путина. "Санкционный список Швейцарии теперь полностью отражает список, который был принят ЕС", - заявило правительство.