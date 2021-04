Ztráta čichu je pro některé vinaře existenční problém. Pomohlo by přednostní očkování

Ve vůni pyrenejského bílého vína jsou cítit tóny exotického ovoce a čerstvých citrusů, ale sommeliérka Sophie Pallasová musí poté, co prodělala covid-19, těžce bojovat, aby jemný závan ananasu rozeznala. Stejně jako mnozí další i ona při nákaze koronavirem přišla o chuť a čich, pro ni jako profesionální ochutnávačku vína to ale byla černá můra a svůj vytříbený jazyk a nos pak musela znovu tvrdě trénovat.

„Bylo to jako ocitnout se v černé díře. Děsivý pocit, úplně ztratit tak důležitou věc,” popsala Pallasová své pocity ze ztráty čichu a chuti. Víno jí v té chvíli nepřinášelo žádný pocit, zážitek ani potěšení. „Jediné, co jsem byla schopná vnímat, byl alkohol a kyselost,” vzpomíná.

Příběh této sommeliérky ukazuje, že pandemie může pro některé profese znamenat skutečně existenční ohrožení a netýká se to jen vinařů a sommeliérů, ale třeba i šéfkuchařů, výrobců parfémů či čokolády a dalších, pro něž jsou vytrénovaný čich a chuťové pohárky nezbytným pracovním nástrojem.

Šéf svazu Didier Fages řekl, že se sdružení obrátilo dopisem na prezidenta Emmanuela Macrona a premiéra Jeana Castexe s prosbou, aby sommeliéři a vinaři mohli dostat přednostně očkování proti covidu-19, což by jim v mnoha případech mohlo zachránit živobytí. Když profesionál ve světě vína ztratí čich a chuť, je to podle Fagese stejné, jako by hudebník přišel o svůj nástroj.